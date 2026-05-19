. مجموعة المنتخبات العربية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، التي أجريت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة، عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية المشاركة في التصفيات المؤهلة للنهائيات المقررة صيف 2027 بكل من أوغندا وكينيا وتنزانيا.

وشهدت القرعة وقوع المنتخب التونسي لكرة القدم في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخب ليبيا لكرة القدم ومنتخب أوغندا لكرة القدم ومنتخب بوتسوانا لكرة القدم.


المجموعات الكاملة

* المجموعة الأولى: المغرب – الغابون – النيجر – ليسوتو


* المجموعة الثانية: مصر – أنغولا – مالاوي – جنوب السودان

* المجموعة الثالثة: كوت ديفوار – غانا – غامبيا – الصومال

* المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا – غينيا – كينيا – إريتريا

* المجموعة الخامسة: الكونغو الديمقراطية – غينيا الاستوائية – سيراليون – زيمبابوي

* المجموعة السادسة: بوركينا فاسو – بنين – موريتانيا – أفريقيا الوسطى

* المجموعة السابعة: الكاميرون – جزر القمر – ناميبيا – الكونغو برازافيل

* المجموعة الثامنة: تونس – أوغندا – ليبيا – بوتسوانا

* المجموعة التاسعة: الجزائر – زامبيا – توغو – بوروندي

* المجموعة العاشرة: السنغال – موزمبيق – السودان – إثيوبيا

* المجموعة الحادية عشرة: مالي – الرأس الأخضر – رواندا – ليبيريا

* المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا – مدغشقر – تنزانيا – غينيا بيساو

مواعيد التصفيات

* الجولتان الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026
* الجولتان الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026
* الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027

وأشرف على سحب القرعة عدد من نجوم الكرة الإفريقية السابقين، من بينهم عصام الحضري وماكس غراديل وويليام تروست إيكونغ وتريزور مبوتو.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
