"تسنيم": إسرائيل وراء الهجوم بالمسيرات على الإمارات لتحريضها ضد إيران

أفاد مصدر عسكري مطلع لوكالة "تسنيم" بأن الهجوم الأخير الذي استهدف الإمارات بطائرات مسيّرة نفّذته إسرائيل، في محاولة "لتحريض أبوظبي على لعب دور أكثر سلبية في المنطقة".وأوضح المصدر أن المخطط كان لشحن الإمارات ضد إيران والدول الإسلامية الأخرى.وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت قبل يومين، في الـ 17 من ماي، أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الإماراتي قادمة من الحدود الغربية، حيث تم تدمير اثنتين منها بنجاح، بينما أصابت الثالثة مولد كهرباء خارج المنطقة الداخلية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.ولم تذكر وزارة الدفاع الإماراتية، وللمرة الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن هذه الطائرات المسيرة دخلت البلاد قادمة من إيران، رغم أن ادعاءاتها السابقة لم تحظ بتأكيد من القوات المسلحة الإيرانية أيضا.وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل تقف وراء هذا الهجوم، مشيرا إلى أن الإمارات نفذت أعمالاً معادية مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن إيران أعلنت عن إجراءاتها رداً على ذلك، لكن بعض الهجمات التي استهدفت الإمارات نفذتها إسرائيل ذاتها.وحذّر المصدر أبوظبي من أن الصداقة مع الكيان الذي لا يتردد في قتل الأطفال لن تجلب لها لا أمناً ولا ازدهاراً اقتصادياً، بل ستشوه أمنها واقتصادها ومصداقيتها بالكامل، داعياً إياها إلى إعادة النظر في سياستها الإقليمية.وأكد أن إيران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بل تؤمن بأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية واستثمار مواردها الغنية لتحقيق رفاهية شعوبها.المصدر: "تسنيم"