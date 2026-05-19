كأس العالم 2026: نيمار يعود إلى تشكيلة البرازيل بعد غياب طويل بسبب الإصابات

قائمة منتخب البرازيل



أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أمس الاثنين، عن استدعاء نيمار إلى تشكيلة منتخب البرازيل لكرة القدم المشاركة في كأس العالم 2026، مانحا المهاجم المخضرم فرصة العودة إلى أكبر المحافل الكروية بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.ويعود نيمار، البالغ من العمر 34 عاما والهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، بعد معاناة مع عدة إصابات أبعدته عن أغلب مباريات التصفيات، في وقت تسعى فيه البرازيل إلى التتويج بلقبها العالمي السادس.وكانت الشكوك تحوم حول جاهزية لاعب سانتوس للمشاركة في النهائيات التي ستقام في أمريكا الشمالية الشهر المقبل، خاصة أنه خاض 15 مباراة فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات.واعتمد أنشيلوتي على مجموعة من أصحاب الخبرة، استعدادا لمباريات المجموعة الثالثة أمام منتخب المغرب لكرة القدم ومنتخب هايتي لكرة القدم ومنتخب اسكتلندا لكرة القدم، مع التعويل على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، إضافة إلى المدافع ماركينيوس.كما شهدت القائمة حضور فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، وزميله إندريك الذي لعب النصف الثاني من الموسم معارا إلى أولمبيك ليون، إلى جانب رافينيا جناح برشلونة.أليسون بيكر – إديرسون – ويفرتونأليكس ساندرو – بريمير – دانيلو – دوغلاس سانتوس – غابرييل – روجر إيبانيز – ليو بيريرا – ماركينيوس – ويسليبرونو غيمارايش – كاسيميرو – دانيلو – فابينيو – لوكاس باكيتاإندريك – غابرييل مارتينيلي – إيغور تياغو – لويس هنريكي – ماتيوس كونيا – نيمار – رافينيا – رايان – فينيسيوس جونيور.