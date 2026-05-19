رئيس كوبا يصف العقوبات الأمريكية المفروضة على موردي النفط بأنها "غير أخلاقية وإجرامية"

وكتب دياز كانيل على "تلغرام": "الأمر التنفيذي الذي يضايق ويهدد الأطراف الثالثة التي ترغب في بيع الوقود إلى كوبا هو أمر غير أخلاقي وغير قانوني وإجرامي".وأشار إلى أن هذا يمثل تشديدا للحصار الأمريكي "إلى مستوى غير مسبوق"، حيث يتم فرض عقوبات على الشركات التي تسعى للاستثمار في كوبا أو تزويد البلاد بالسلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية ومنتجات النظافة.وأكد أن العقاب الجماعي الذي يمارس ضد الشعب الكوبي هو "عمل إبادة جماعية" يجب أن تدينه المنظمات الدولية وأن يُقدم مرتكبوه إلى العدالة.وتأتي هذه العقوبات في سياق حملة ضغط مكثفة قادها الرئيس دونالد ترامب ضد الحكومة الكوبية. ففي فيفري الماضي، تحدث ترامب علنا عن إمكانية "الاستيلاء الودي على كوبا"، قائلا: "قد ننتهي بالاستيلاء الودي على كوبا".وقد كثفت الإدارة الأمريكية إجراءاتها ضد كوبا منذ جانفي، حيث فرضت حصارا فعليا على واردات الجزيرة من النفط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة الخانقة فيها، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء. وفرضت واشنطن عقوبات على شركات ومسؤولين كوبيين، وهددت بفرض رسوم جمركية على أي دولة تزود هافانا بالنفط.