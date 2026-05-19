إدارة ترامب تفتح ذراعيها لآلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا بذريعة تعرضهم للاضطهاد

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال ما يصل إلى 10 آلاف لاجئ أبيض إضافي من جنوب أفريقيا خلال الأشهر المقبلة، معتبرة أن وضعهم جعلهم عرضة للتمييز والاضطهاد في بلادهم.من جانبها، أعادت حكومة جنوب أفريقيا رفض مزاعم إدارة ترامب واعتبرتها بلا أساس. لكن ترامب أصرّ على أن الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا تتعرّض لتمييز منهجي وأعمال عنف، لا سيما هجمات تستهدف المجتمعات الزراعية، ما أدّى إلى قرار تعليق المساعدات لجنوب أفريقيا واندلاع مواجهة حادة بينه وبين رئيسها داخل البيت الأبيض، بالإضافة إلى مقاطعة القمة التي انعقدت العام الماضي لمجموعة العشرين في جوهانسبرغ.وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 17,500 من الأقلية البيضاء الجنوب أفريقية كلاجئين حتى نهاية السنة المالية في سبتمبر/أيلول. وكانت الإدارة قد أعلنت في البداية أنها ستستقبل نحو 7,500 شخص فقط خلال تلك الفترة، لكنّها برّرت الزيادة بأن "تطورات غير متوقعة في جنوب أفريقيا خلقت حالة طارئة للاجئين".