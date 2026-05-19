ترامب: “الوضع مروع”



أعلنت شرطة سان دييغو مقتل 5 أشخاص في حادثة إطلاق النار التي استهدفت مجمع المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت، في حصيلة مرتفعة مقارنة بالتقديرات الأولية التي تحدثت عن سقوط قتيل واحد.ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي داخل مجمع المركز الإسلامي الواقع بشارع إيكستروم، والذي يضم المسجد ومدرسة الرشيد الإسلامية.وأكدت الشرطة أن التهديد “تم تحييده”، مشيرة إلى أن المنطقة أصبحت “نشطة ولكنها تحت السيطرة”، مع انتشار مكثف لعناصر الأمن ووحدات العمليات الخاصة، إضافة إلى تحليق مروحية تابعة للشرطة فوق الموقع.وأسفرت الحادثة عن مقتل 5 أشخاص، بينهم مسلح، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات، بينما تحدثت تقديرات أولية عن سقوط 4 ضحايا مدنيين على الأقل.وأظهرت مشاهد جوية أطفالا يغادرون مبنى المدرسة في صفوف منظمة، فيما أفاد شهود بأن التلاميذ “بخير”. كما شوهد عدد من البالغين وهم يغادرون المسجد تحت حماية الشرطة.وذكرت شرطة سان دييغو أن مسلحا اقتحم المسجد وفتح النار قبل أن يُقتل برصاص مسلح آخر، في حين ساعد أحد المواطنين المسلحين في إجلاء مدنيين وإنقاذهم أثناء الحادثة.وتتولى شرطة سان دييغو بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في ملابسات الهجوم، بينما لا تزال هوية مطلق النار ودوافعه غير معروفة حتى الآن.من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى “معلومات أولية” حول حادث إطلاق النار، مؤكدا أن إدارته تتابع التطورات عن كثب.وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: “إنه وضع مروع”، مضيفا أن السلطات ستدرس تفاصيل الحادث “بدقة بالغة”.وأفادت مصادر في البيت الأبيض بأن الرئيس أُطلع على تفاصيل الحادثة، فيما أكدت الشرطة أنها “قضت على التهديد” بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.كما عثر عناصر الأمن على جثتي رجلين يشتبه في تورطهما داخل سيارة قرب المركز، إضافة إلى ثلاث جثث أخرى خارج المبنى، ما دفع الشرطة إلى اقتحام الموقع بمشاركة ما بين 50 و100 عنصر أمني.وفي أعقاب الحادث، عززت قوات الأمن في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس انتشارها قرب المساجد كإجراء احترازي، رغم عدم وجود تهديدات مؤكدة.وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الهجوم، معربا عن تضامنه مع المجتمع المتضرر، ومحذرا من تصاعد شكاوى التحيز ضد المسلمين وتداعياتها داخل الولايات المتحدة.