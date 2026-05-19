ترمب يرجئ هجوما على طهران

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 06:10
      
أكد الرئيس الأمريكي أن مفاوضات “جدية” تجري حاليا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن كلّا من قطر والسعودية والإمارات ترى أن هناك إمكانية للتوصل إلى “اتفاق مقبول جدا”.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، في خطوة تعكس تحولا لافتا في مقاربة طهران تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة والتجارة البحرية.


من جانبه، شدد الرئيس الإيراني على أن الحوار “لا يعني الاستسلام”، مؤكدا أن بلاده “لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية”، في إشارة إلى تمسك طهران بمواقفها في الملفات الإقليمية والنووية.


وفي لبنان، يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات الجنوب، بينما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية ردا على الهجمات.

كما أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بسماع دوي انفجارات في مدينتي حيفا ونهاريا شمال إسرائيل، إثر عمليات اعتراض جوي، دون تفعيل صفارات الإنذار.
