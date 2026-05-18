JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:24 Tunis

السفينة التي ظهر عليها هانتا تقترب من هولندا والصحة العالمية تؤكد أن تفشي الفيروس "منخفض الخطورة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a004f3a961639.12724035_mhgfjolepikqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 08:02 قراءة: 0 د, 47 ث
      
فرانس 24 - أبقت منظمة الصحة العالمية، الأحد، تقييمها لتفشي فيروس هانتا في خانة "منخفض الخطورة"، مع اقتراب السفينة السياحية التي سجلت فيها الإصابات من السواحل الهولندية.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن مراجعة تقييم المخاطر استندت إلى أحدث المعطيات المتاحة، وأن مستوى الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا.


وأشار البيان إلى أن احتمال تسجيل إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم الذين تعرضوا للعدوى قبل بدء إجراءات الاحتواء يبقى قائما، غير أن خطر انتقال الفيروس يتوقع أن يتراجع بعد نزول الركاب وتطبيق تدابير المراقبة.


ويرتقب أن تصل السفينة "إم في هونديوس" إلى ميناء روتردام الهولندي بين الساعة العاشرة صباحا (08:00 ت غ) منتصف نهار الإثنين، بحسب مسؤولين، تمهيدا لإنزال 27 شخصا لا يزالون على متنها، بينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي.

وتحولت السفينة التي تشغلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية إلى مادة رئيسية في وسائل الإعلام بعد تسجيل وفاة ثلاثة ركاب بسبب الإصابة بفيروس هانتا النادر، الذي لا تتوفر له حتى الآن لقاحات أو علاجات محددة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329498

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet23°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
26°-13
28°-15
26°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>