السفينة التي ظهر عليها هانتا تقترب من هولندا والصحة العالمية تؤكد أن تفشي الفيروس "منخفض الخطورة"

أبقت منظمة الصحة العالمية، الأحد، تقييمها لتفشي فيروس هانتا في خانة "منخفض الخطورة"، مع اقتراب السفينة السياحية التي سجلت فيها الإصابات من السواحل الهولندية.وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن مراجعة تقييم المخاطر استندت إلى أحدث المعطيات المتاحة، وأن مستوى الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا.وأشار البيان إلى أن احتمال تسجيل إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم الذين تعرضوا للعدوى قبل بدء إجراءات الاحتواء يبقى قائما، غير أن خطر انتقال الفيروس يتوقع أن يتراجع بعد نزول الركاب وتطبيق تدابير المراقبة.ويرتقب أن تصل السفينة "إم في هونديوس" إلى ميناء روتردام الهولندي بين الساعة العاشرة صباحا (08:00 ت غ) منتصف نهار الإثنين، بحسب مسؤولين، تمهيدا لإنزال 27 شخصا لا يزالون على متنها، بينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي.وتحولت السفينة التي تشغلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية إلى مادة رئيسية في وسائل الإعلام بعد تسجيل وفاة ثلاثة ركاب بسبب الإصابة بفيروس هانتا النادر، الذي لا تتوفر له حتى الآن لقاحات أو علاجات محددة.