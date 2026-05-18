سي إن إن: دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية جديدة تجاه إيران

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 06:04
      
نقلت سي إن إن عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد إزاء طريقة تعامل إيران مع المفاوضات الدبلوماسية، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب بات خلال الأيام الأخيرة يفكر بشكل أكثر جدية في استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران كوسيلة للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات تنهي الحرب، رغم تفضيله التوصل إلى تسوية دبلوماسية.


اجتماع أمني في فرجينيا

وأفادت الشبكة بأن ترامب عقد، السبت، اجتماعا مع أعضاء فريقه للأمن القومي في ولاية فرجينيا لمناقشة الخيارات المستقبلية المتعلقة بالحرب مع إيران، وذلك قبل يوم من تصريحه بأن طهران “يجب أن تتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منها شيء”.


وحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، إضافة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

زيارة إلى بكين ومشاورات مع شي جين بينغ

وجاء الاجتماع بعد ساعات من عودة ترامب إلى واشنطن إثر زيارة رسمية إلى بكين، ناقش خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عدة ملفات من بينها الحرب مع إيران.

ووفقا لـسي إن إن، فإن الإدارة الأمريكية أرجأت اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التعامل مع طهران إلى ما بعد انتهاء المحادثات مع الجانب الصيني.

البنتاغون يعد خططا عسكرية

وفي السياق ذاته، نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة في حال قرر ترامب تنفيذ ضربات إضافية تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية داخل إيران.

وتأتي هذه التطورات وسط تعثر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، بعد رفض ترامب، الأسبوع الماضي، الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، لوحت طهران بالرد واستهداف مصالح من تصفهم بـ”الأعداء” في المنطقة، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف المواجهات العسكرية.
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
