"قوة الفضاء.. زر أحمر وكائن فضائي".. ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء

ترامب يهدد: "لن يبقى شيء" من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق، لكن ما هي شروط البلدين؟



نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، وهو يقود عمليات عسكرية في الفضاء.كما نشر ترامب صورة لنفسه وهو يمشي بجانب كائن فضائي على هيئة مخلوق بشري مكبل اليدين والرجلين. (وفق سيناريو اعتقال مادورو)وتظهر الصورة الأولى ترامب وهو يسير بجانب كائن فضائي يشبه الصورة النمطية للكائنات الفضائية في الثقافة الشعبية، وقد قُيِّدت أطرافه.ويحيط به في الصورة عدد من العملاء السريين وضابط عسكري أمريكي.وتدور الأحداث في منطقة جبلية ربما المنطقة 51 في ولاية نيفادا، حيث يزعم، وفقا لنظريات المؤامرة الشائعة، أن الأمريكيين يدرسون كائنات فضائية.وتستمر الملحمة الكونية من منظور الرئيس الأمريكي في منشورات أخرى، حيث نشر ترامب صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي بينما يظهر كوكب الأرض في الخلفية، وكتب على المنشور: "قوة الفضاء الأمريكية".كما ظهر في صورة أخرى على متن مركبة فضائية وهو يضغط على زر أحمر، بينما تعرض الشاشات أمامه خمسة انفجارات في أجزاء مختلفة من الكون.وفي الثامن من ماي، بدأت السلطات الأمريكية بنشر ملفات الأجسام الطائرة المجهولة التي وعد بها الرئيس ترامب، وقد بثت عشرات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود.وأعلن البنتاغون أنه سينشر وثائق جديدة متعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة كل بضعة أسابيع.وسبق لوزارة الحرب الأمريكية أن طلبت زيادة ميزانية القوات الفضائية الأمريكية بأكثر من الضعف في السنة المالية 2027، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية في الفضاء.ومن المتوقع أيضا أن تصبح أنظمة الأسلحة الفضائية جزءا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الأمريكية.حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، من "عواقب وخيمة" على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة.وكتب الرئيس الأمريكي، ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، وعليها أن تتحرك بسرعة، الوقت جوهري!".كما هدد ترامب من أنه "لن يبقى شيء" من إيران، في حال عدم الوصول إلى اتفاق.ونشر موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي إن ترامب تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وناقش معه الوضع في إيران.كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن ترامب سيعقد اجتماعاً في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة فشلت في تقديم أي تنازلات ملموسة في ردها على أحدث مقترحات طهران لإنهاء الصراع.ونشرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن عدم وجود حلول وسط من جانب واشنطن سيؤدي إلى "مأزق في المفاوضات".وكررت رسالة ترامب تهديده السابق بأن "حضارة بأكملها" ستنهار ما لم توافق إيران على اتفاق لإنهاء الحرب، قبل إعلان وقف إطلاق النار في أوائل أفريل/نيسان.