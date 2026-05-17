برشلونة يقسو على بيتيس بثلاثية وليفاندوفسكي يغادر الملعب باكيا

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير بنتيجة 3-1 على ضيفه ريال بيتيس مساء الأحد، في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.وافتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.وقلص إيسكو الفارق بتسجيله هدفا لبيتيس في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، لكن جواو كانسيلو أضاف الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 74.وشهدت المباراة وداعا مؤثرا للنجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي خاض مباراته الأخيرة مع برشلونة على ملعب "كامب نو"، بعدما قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.وقرر الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، استبدال ليفاندوفسكي في الدقيقة 83، ليخرج من أرض الملعب والدموع في عينيه، وسط تحية حارة من الجماهير التي احتشدت في المدرجات وحملت صورا له، وهي تهتف باسمه.وعقب انتهاء اللقاء، قام لاعبو برشلونة بحمل ليفاندوفسكي للاحتفاء به، بعد نهاية مسيرته مع الفريق الإسباني، الذي انضم لصفوفه في صيف عام 2022 قادما من العملاق الألماني بايرن ميونخ.وارتفع رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارة مباغتة بهدف دون رد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس الأسبوع الماضي، إلى 94 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد بيتيس، الذي ضمن مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عند 57 نقطة في المركز الخامس.وكان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حينما تغلب على ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين دون رد في العاشر من ماي .