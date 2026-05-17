رد إيراني على تهديدات واشنطن بصورة لترامب وصدام حسين.. ما علاقة الـ"3 أيام"؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0a4242347a09.50462461_nigqlmephjkof.jpg>
نشرت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا صورة على منصة "إكس"، ردا على تصريحات وتهديدات الرئيس دونالد ترامب، حيث قارنت بينه وبين تهديدات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لطهران.

وقارنت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا بين "تهديدات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باحتلال طهران وإنهاء الحرب والتهديدات الأمريكية الحالية".



وكتبت على منصة "إكس": "1980 - صدام: سأحتل طهران في غضون ثلاثة أيام، 2026 - ترامب: كل شيء سينتهي في غضون ثلاثة أيام".


وأكدت السفارة أن "خيال الباطل بهزيمة إيران لا يزال حلما لم يتحقق للديكتاتوريين"، موضحة بذلك أن "ما عجز عنه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لن يحققه ترامب".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعقد يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، لمناقشة الخيارات العسكرية المتاحة في إطار التوترات المتصاعدة مع إيران.

هذا وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أنه تم إصدار أوامر بأنه في حال تم الهجوم برا ألا يترك أي جندي أمريكي على قيد الحياة.

كما حذرالمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي من أن "تكرار أي حماقة لتعويض فقدان ماء الوجه لأمريكا، لن يكون له عاقبة سوى تلقي ضربات أكثر قسوة".
