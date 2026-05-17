ريال مدريد يحسم مواجهة إشبيلية بهدف فينيسيوس

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 21:28
      
تغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بنتيجة 1-0 اليوم الأحد، في إطار الجولة 37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14 عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي استغل كرة عائدة من دفاع إشبيلية لدى تشتيتهم الكرة، ليهز شباك الفريق الأندلسي بالهدف الوحيد ويمنح فريقه النقاط الثلاث.



وبهذا الانتصار، عزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 83 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة المتوج بلقب "الليغا"، والذي يخوض مباراته ضمن منافسات الجولة ذاتها أمام ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.


وفي المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 43 نقطة في المركز الـ13، ليواصل الفريق معاناته في موسم بعيد عن طموحاته الأوروبية.
