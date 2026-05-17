Babnet

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات دخلت الأجواء السعودية من العراق

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 21:25
      
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي المالكي أن العملية تمت صباح اليوم الأحد 17 ماي 2026، مؤكدا نجاح القوات الجوية في التعامل مع المسيّرات فور رصدها داخل الأجواء السعودية.


وشدد المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد “في الزمان والمكان المناسبين”، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها أو سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


ولم تكشف السلطات السعودية عن الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيّرات أو طبيعة أهدافها المحتملة.
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
