الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

إجراءات وقائية



أعراض قد تتطور بسرعة



أثارت حالات الإصابة بفيروس فيروس هانتا على متن السفينة السياحية إم في هونديوس مخاوف صحية متزايدة، بعد تسجيل وفيات وإصابات مؤكدة مرتبطة بتفشي الفيروس.ورغم أن فيروسات هانتا تنتقل عادة عبر القوارض المصابة، فإن السلالة المكتشفة على متن السفينة سبق أن سجلت لها حالات انتقال نادرة بين البشر، ما دفع السلطات الصحية إلى تشديد إجراءات الوقاية والمتابعة.وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن العدوى تنتقل غالبا عند ملامسة بول أو براز أو لعاب القوارض المصابة، خاصة داخل الأماكن سيئة التهوية أو الموبوءة بالقوارض، كما يبقى العاملون في الزراعة والغابات من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.وأوصت المنظمة بجملة من التدابير الوقائية، من بينها:* الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل.* سد الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني.* تخزين المواد الغذائية بطرق آمنة.* اعتماد أساليب تنظيف آمنة في المناطق الملوثة بالقوارض.* تجنب كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة.* ترطيب المناطق الملوثة قبل تنظيفها.* تعزيز نظافة اليدين بصفة مستمرة.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن انتقال الفيروس بين البشر يتطلب عادة مخالطة وثيقة ومطولة، وغالبا ما يتم تسجيله بين أفراد العائلة الواحدة أو المقربين خلال المراحل الأولى من المرض.وقد تتأخر أعراض فيروس هانتا لعدة أسابيع بعد التعرض للفيروس، وتبدأ غالبا بأعراض مشابهة للإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي.لكن المرض قد يتطور بسرعة في بعض الحالات، متسببا في تراكم السوائل داخل الرئتين أو اضطرابات نزفية أو فشل كلوي، وذلك بحسب نوع السلالة الفيروسية.المصدر: ميرور