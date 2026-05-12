رقم قياسي جديد لعدد السجناء في سويسرا

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 11:43
      
سجلت سويسرا مستوى غير مسبوق في عدد نزلاء السجون مع بداية سنة 2026، وفق معطيات نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المحتجزين داخل السجون السويسرية بتاريخ 31 جانفي 2026 نحو 7119 سجينا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء اعتماد الإحصائيات الرسمية في هذا المجال.


وأدى هذا الارتفاع إلى بلوغ نسبة الإشغال داخل المؤسسات السجنية حوالي 97 بالمائة، في ظل ضغوط متزايدة على البنية التحتية للسجون وظروف الإيواء.


وأظهرت الإحصائيات أن:

* 63 بالمائة من السجناء يقضون عقوبات قضائية أو تدابير جزائية نافذة.
* 31 بالمائة يوجدون رهن الإيقاف التحفظي أو الاحتجاز لأسباب أمنية.
* 6 بالمائة موقوفون لأسباب أخرى مختلفة.

وفي المقابل، سجلت سويسرا تراجعا ملحوظا في عدد الأحكام السجنية قصيرة المدة وغير النافذة، والتي بلغت أدنى مستوياتها التاريخية، في مؤشر على تحولات في السياسة العقابية المعتمدة من قبل القضاء السويسري.

كما كشفت المعطيات أن السجل الجنائي السويسري سجل خلال سنة 2025 إدانات بحق 111 ألفا و962 شخصا بالغا، شكلت المخالفات المرورية أكثر من نصفها.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش الدائر في سويسرا بشأن مدى قدرة المؤسسات السجنية على استيعاب الأعداد المتزايدة من النزلاء، إضافة إلى البحث عن حلول بديلة للعقوبات السجنية بهدف تخفيف الضغط على السجون مع الحفاظ على الأمن العام واحترام المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
