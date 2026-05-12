رقم قياسي جديد لعدد السجناء في سويسرا

سجلت سويسرا مستوى غير مسبوق في عدد نزلاء السجون مع بداية سنة 2026، وفق معطيات نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء.وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المحتجزين داخل السجون السويسرية بتاريخ 31 جانفي 2026 نحو، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء اعتماد الإحصائيات الرسمية في هذا المجال.وأدى هذا الارتفاع إلى بلوغ نسبة الإشغال داخل المؤسسات السجنية حوالي، في ظل ضغوط متزايدة على البنية التحتية للسجون وظروف الإيواء.وأظهرت الإحصائيات أن:من السجناء يقضون عقوبات قضائية أو تدابير جزائية نافذة.يوجدون رهن الإيقاف التحفظي أو الاحتجاز لأسباب أمنية.موقوفون لأسباب أخرى مختلفة.وفي المقابل، سجلت سويسرا تراجعا ملحوظا في عدد الأحكام السجنية قصيرة المدة وغير النافذة، والتي بلغت أدنى مستوياتها التاريخية، في مؤشر على تحولات في السياسة العقابية المعتمدة من قبل القضاء السويسري.كما كشفت المعطيات أن السجل الجنائي السويسري سجل خلال سنة 2025 إدانات بحق، شكلت المخالفات المرورية أكثر من نصفها.وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش الدائر في سويسرا بشأن مدى قدرة المؤسسات السجنية على استيعاب الأعداد المتزايدة من النزلاء، إضافة إلى البحث عن حلول بديلة للعقوبات السجنية بهدف تخفيف الضغط على السجون مع الحفاظ على الأمن العام واحترام المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.