توتر متصاعد في اليوم الـ74 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 06:31
      
تتواصل حالة التصعيد في اليوم الرابع والسبعين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط تحذيرات من انهيار وشيك لمسار وقف إطلاق النار، وتزايد المؤشرات على احتمال توسيع المواجهة عسكريا في المنطقة.

وقال دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”، وذلك عقب رفضه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب.


أبرز التطورات خلال الساعات الأخيرة

* أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الجيش الإيراني مستعد للرد “بقوة وحزم” على أي اعتداء، متوعدا بما وصفه بـ“مفاجأة العدو”.


* أعلن دونالد ترامب أنه يدرس إعادة تفعيل “مشروع الحرية” لكن بصيغة أوسع، لا تقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

* صرح الرئيس الإيراني بأن بلاده تملك “خيارات متعددة” بين الدخول في مفاوضات “بكرامة” أو الاستمرار في حالة “اللاحرب واللاسلم”.

* نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يميل إلى تنفيذ عمل عسكري ضد إيران بهدف زيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي.

* أفادت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه من غير المرجح اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران قبل مغادرة الرئيس الأمريكي إلى الصين.

* نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني نفيه لما تم تداوله بشأن اقتراح إيراني يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، معتبرا أن تلك المعلومات “كاذبة” وتندرج ضمن “حرب نفسية”.

تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية

وفي موازاة التوتر الإقليمي، أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
