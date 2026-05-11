جريمة تطاوين الغامضة: بعد مقتل الأم وابنتها..وفاة الابن متأثرا باصابته..!

توفي، صباح اليوم، شاب أصيل تطاوين بالمستشفى الجامعي بـمدنين متأثرا بالإصابات التي تعرض لها في حادث مرور جدّ على مستوى النفيضة، وذلك قبل أيام من الكشف عن جريمة مقتل شقيقته ووالدته أواخر شهر أفريل الماضي.وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين ومساعد وكيل الجمهورية بها نضال لبيض في تصريح لاذاعة الديوان, أن والدة الهالكين كانت قد فارقت الحياة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بعد نقلها لتلقي العلاج نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث ما تزال متواصلة لكشف ملابسات القضية، رغم وفاة جميع أفراد العائلة المعنيين، وهم الابنة والأم ثم الابن، دون تأكيد ما إذا كان الشاب المتوفى يعتبر المشتبه به الرئيسي في الجريمة.وتعود تفاصيل القضية إلى إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أحد أفراد العائلة بوجود جثة داخل منزل العائلة، حيث تبين لاحقا أن الأم كانت مصابة، فيما غادر الابن مكان الحادث قبل اكتشاف الجريمة.وبحسب المعطيات الأولية، تعرض الشاب لاحقا إلى حادث مرور، تم على إثره نقله إلى أحد مستشفيات سوسة قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي بـمدنين، حيث توفي صباح اليوم متأثرا بإصاباته.