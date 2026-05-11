JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:15 Tunis

جريمة تطاوين الغامضة: بعد مقتل الأم وابنتها..وفاة الابن متأثرا باصابته..!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a024b7400dba7.12551943_gqlfpnejmihok.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 22:30 قراءة: 0 د, 50 ث
      
توفي، صباح اليوم، شاب أصيل تطاوين بالمستشفى الجامعي بـمدنين متأثرا بالإصابات التي تعرض لها في حادث مرور جدّ على مستوى النفيضة، وذلك قبل أيام من الكشف عن جريمة مقتل شقيقته ووالدته أواخر شهر أفريل الماضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين ومساعد وكيل الجمهورية بها نضال لبيض في تصريح لاذاعة الديوان, أن والدة الهالكين كانت قد فارقت الحياة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بعد نقلها لتلقي العلاج نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.


وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث ما تزال متواصلة لكشف ملابسات القضية، رغم وفاة جميع أفراد العائلة المعنيين، وهم الابنة والأم ثم الابن، دون تأكيد ما إذا كان الشاب المتوفى يعتبر المشتبه به الرئيسي في الجريمة.


وتعود تفاصيل القضية إلى إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أحد أفراد العائلة بوجود جثة داخل منزل العائلة، حيث تبين لاحقا أن الأم كانت مصابة، فيما غادر الابن مكان الحادث قبل اكتشاف الجريمة.

وبحسب المعطيات الأولية، تعرض الشاب لاحقا إلى حادث مرور، تم على إثره نقله إلى أحد مستشفيات سوسة قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي بـمدنين، حيث توفي صباح اليوم متأثرا بإصاباته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329117

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-15
28°-16
28°-14
29°-17
25°-17
  • Avoirs en devises 25732,2
  • (11/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (11/05)
  • 1 $ = 2,87132 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>