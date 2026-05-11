ترامب يهاجم الأكراد: خيبة أمل كبيرة.. منحناهم سلاحا ولم يسلموه إلى الداخل الإيراني بل احتفظوا به

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه الأكراد.وأضاف ترامب قائلا للصحافيين في البيت الأبيض إن واشنطن زودتهم بالسلاح بهدف استخدامه داخل إيران، لكنهم، بحسب قوله، احتفظوا به بدل تنفيذ المهمة.وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن تطورات المواجهة مع طهران، حيث واصل انتقاداته للسياسات المرتبطة بالملف الإيراني، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وتضاربا في المواقف بشأن مستقبل الصراع بين واشنطن وطهران.وفي مارس الماضي، نفت حكومة إقليم كردستان العراق بشكل قاطع وجود أي خطة لتسليح جماعات كردية معارضة داخل إيران أو إرسالها إلى أراضيها، واصفا التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها "لا أساس لها من الصحة تماما".وأكد المتحدث باسم الحكومة الإقليمية بيشوا هوراماني أن الإقليم لا يشارك في أي ترتيبات تهدف إلى تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مشددا على التزام أربيل بسياسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتجنب الانخراط في أي عمليات عسكرية خارج الحدود.وفي السياق ذاته، شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن إقليم كردستان ليس طرفا في أي صراع إقليمي وسط تقارير تحدثت عن دعم أمريكي لجماعات معارضة إيرانية، بينها فصائل كردية.في تقرير موسع لوكالة "رويترز"، برز دور الأكراد كأحد أكثر الملفات حساسية في الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث طُرح في الأيام الأولى من الحرب احتمال استخدام فصائل كردية معارضة تنشط بين العراق وإيران كقوة برية مساندة، قبل أن يتراجع هذا الخيار لاحقا نتيجة تباين المواقف داخل واشنطن وتل أبيب، وضغوط عسكرية إيرانية مكثفة استهدفت مواقع ومقار تلك الجماعات على جانبي الحدود.وبحسب التقرير، فإن مجموعات كردية إيرانية معارضة، تتخذ من إقليم كردستان العراق ملاذا لها، كانت مستعدة نظريا للمشاركة في أي تحرك ضد طهران، لكنها اصطدمت بواقع ميداني شديد التعقيد، شمل ضربات إيرانية دقيقة وتهديدات مباشرة أجبرت قوات الإقليم على الانسحاب من الحدود. ومع إعلان وقف إطلاق النار لاحقا، تبيّن أن الرهان الأمريكي–الإسرائيلي على "جبهة كردية داخل إيران" لم يتحقق، فيما بقيت هذه الفصائل في موقع الانتظار، وسط تضييق أمني إيراني وإغلاق شبه كامل للحدود، ما جعل دورها في الحرب محدودًا ومقيّدًا رغم استمرار طموحاتها السياسية والعسكرية.