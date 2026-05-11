قائد البحرية الإيرانية: نشرنا "دلافين الخليج" في عمق البحر لمواجهة بوارج الأعداء

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، الأحد، إنه تم نشر غواصات خفيفة للجيش، أطلق عليها اسم "دلافين الخليج"، في مضيق هرمز لمواجهة "البوارج المعادية".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الأدميرال إيراني قوله، إن "الغواصات الخفيفة المصنعة محليا، والمتناسبة مع التهديدات والقدرات والاحتياجات، على أهبة الاستعداد وتتمركز في قاع البحر في مياه مضيق هرمز، وهي في طور الانتشار".وأضاف الأدميرال إيراني أن "التمركز في قاع البحر داخل أعماق المياه في ممر مضيق هرمز لفترات طويلة، وتعقب وتدمير مختلف أنواع السفن المعادية، هي من قدرات الغواصات الخفيفة التابعة للقوات البحرية للجيش. وتشتهر هذه الغواصات في اللغة اليومية لضباط وضباط الصف فيها باسم دلافين الخليج الفارسي".وتابع: "دلافين الخليج ظهرت على سطح الماء، لإظهار قوة الدفاع البحري لبلادنا، في المضيق، وبعد مناورات استعراضية غاصت في أعماق البحر لمواصلة المهام الموكلة إليها".