فيروس هانتا: فرنسا تعلن إصابة أحد مواطنيها الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها فرنسا

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 08:30
      
فرانس 24 - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الإثنين أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من السفينة حيث تم الكشف عن بؤرة لفيروس هانتا قد تأكدت إصابته، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير أولية لعزل هؤلاء الأشخاص "المعرضين لخطر كبير".

تأكدت إصابة فرنسي على الأقل بفيروس هانتا، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية الإثنين، والمصاب هو أحد الأشخاص الخمسة الذين تم إجلاؤهم من السفينة "أم في هونديوس" حيث تم الكشف عن بؤرة الفيروس.


كما أشارت الحكومة الفرنسية الأحد أنها اتخذت تدابير أولية لعزل هؤلاء الأشخاص ”المعرضين لخطر كبير“.
وحذرت وزيرة الصحة ستيفاني ريست مساء في نشرة الأخبار على قناة "فرانس 2" العمومية، من أنه يتعين الانتظار 24 ساعة لتحديد ما إذا كان هذا المريض مصابا بالفعل بفيروس هانتا.


ووفقا لمرسوم نُشر خلال الليل في الجريدة الرسمية، تم وضع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن السفينة "في الحجر الصحي" ريثما يتم إجراء "تقييم طبي ووبائي". وعلى إثر ذلك، "سيتم إبقاؤهم في الحجر الصحي أو عزلهم، لمدة إجمالية تبلغ 42 يوما".

وأكد المرسوم أيضا أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بأحد الركاب أو أي شخص مصاب أو معرض لخطر الإصابة الجدي قد يخضعون لإجراءات الحجر الصحي أو العزل في حالة وجود مخاوف جدية من العدوى.
مع أ ف ب
