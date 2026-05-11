أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام في عرفان شكورزاده بعد إدانته بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.وذكر تقرير صادر عن القضاء الإيراني أن المتهم قام بجمع معلومات حساسة تتعلق بالمنشآت النووية والعسكرية والأمنية الإيرانية، وتسليمها لعملائه في كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد.وأضاف التقرير أن شكورزاده كان يستخدم تقنيات متطورة في التخفي والتواصل مع الجانبين، مقابل مبالغ مالية وفوائد شخصية.وفي بيان رسمي، قال القضاء الإيراني إن هذه العملية الأمنية كشفت شبكة تجسس معقدة كانت تستهدف الأمن القومي للبلاد، وإن تنفيذ الحكم يأتي في إطار الردع والحفاظ على السيادة الوطنية.كما جدد البيان تحذير إيران من أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها.