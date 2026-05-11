JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:42 Tunis

إيران.. إعدام مدان بالتجسس لصالح "سي آي إيه" و"الموساد"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ce42e2db6508.40538461_jlgnfiheqmkpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 06:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام في عرفان شكورزاده بعد إدانته بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وذكر تقرير صادر عن القضاء الإيراني أن المتهم قام بجمع معلومات حساسة تتعلق بالمنشآت النووية والعسكرية والأمنية الإيرانية، وتسليمها لعملائه في كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد.


وأضاف التقرير أن شكورزاده كان يستخدم تقنيات متطورة في التخفي والتواصل مع الجانبين، مقابل مبالغ مالية وفوائد شخصية.


وفي بيان رسمي، قال القضاء الإيراني إن هذه العملية الأمنية كشفت شبكة تجسس معقدة كانت تستهدف الأمن القومي للبلاد، وإن تنفيذ الحكم يأتي في إطار الردع والحفاظ على السيادة الوطنية.

كما جدد البيان تحذير إيران من أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329053

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet35°
21° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-17
28°-16
28°-17
26°-14
27°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>