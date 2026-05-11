Babnet

ترمب يرفض رد طهران ونتنياهو يؤكد عدم انتهاء الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fff6a68b42c9.30441729_nlfhmieqjkpgo.jpg>
Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 06:27
      
في اليوم الـ73 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرد الذي قدمته إيران -عبر الوسيط الباكستاني- على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحرب مع إيران لم تنته بعدُ رغم تحقيقها إنجازات كبيرة"، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية.


في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن "المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا، وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا"، مضيفة -في تصريح لمصدر آخر- أن "رد فعل ترمب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي".


من ناحية أخرى، تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع -ينطلق اليوم- يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وفي الِشأن اللبناني، واصل الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عدة، استهدف خلالها -بمسيّرات وقذائف مدفعية- آليات وجنودا ومقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
