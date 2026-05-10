JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

برشلونة يهزم ريال مدريد في "الكلاسيكو" ويحسم لقب الدوري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a00f780cb27b7.37660947_olkgmpfjniqhe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 22:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حسم فريق برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لصالحه مبكرا، بعد فوزه على ضيفه ريال مدريد (2-0) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري.

ووقع على الثنائية الذهبية للفريق الكتالوني كل من اللاعبين الإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني فيران توريس في الدقيقتين (9، 18) على الترتيب من زمن اللقاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".


ورفع فريق برشلونة رصيد بعد هذا الفوز إلى 88 نقطة، وابتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


وحسم فريق برشلونة بذلك لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، قبل ثلاث جولات من نهائية الدوري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329049

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
16° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
35°-17
29°-17
28°-18
26°-14
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>