برشلونة يهزم ريال مدريد في "الكلاسيكو" ويحسم لقب الدوري

حسم فريق برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لصالحه مبكرا، بعد فوزه على ضيفه ريال مدريد (2-0) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري.ووقع على الثنائية الذهبية للفريق الكتالوني كل من اللاعبين الإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني فيران توريس في الدقيقتين (9، 18) على الترتيب من زمن اللقاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".ورفع فريق برشلونة رصيد بعد هذا الفوز إلى 88 نقطة، وابتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.وحسم فريق برشلونة بذلك لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، قبل ثلاث جولات من نهائية الدوري.