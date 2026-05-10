ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "قوة الفضاء" تقوم بمراقبتها باستمرار.وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره".وأضاف: "لقد أنشأت شيئا يُسمى 'قوة الفضاء' وهم يراقبون ذلك وإذا اقترب أي أحد من الموقع، فسيكونون على علم بذلك وسنقوم بتدميرهم"، مؤكدا في معرض حديثه عن مصير هذا اليورانيوم أنه "سنحصل على ذلك في وقت ما".يأتي هذا التهديد بعد أن ادعى ترامب خلال شهر أفريل أن إيران وافقت على تسليم ما أسماه "الغبار النووي"، وهو المصطلح غير العلمي الذي يستخدمه لوصف مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يقترب من مستوى صنع الأسلحة.تشير تقديرات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الذي يكفي نظريا لصنع حوالي 10 قنابل نووية، ما زال موجودا في إيران، لكن جزءا كبيرا منه "مدفون في مواقع تحت الأرض على عمق لا يمكن للذخائر الأمريكية اختراقه"، وفقا لإريك بروير، محلل كبير سابق في المخابرات الأمريكية.وقد كشفت وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي، نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين، أن ترامب يدرس خيار إرسال قوات خاصة للاستيلاء على هذا اليورانيوم. وتأتي تصريحات اليوم كأحدث إشارة إلى أن هذا الخيار، إلى جانب المراقبة الفضائية والتدمير عن بُعد، ما زال مطروحا على الطاولة.وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أن عملياتها العسكرية، بما فيها عملية "مطرقة منتصف الليل" في جوان 2025 والحرب التي بدأت في فيفري 2026، تهدف إلى "تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية" التي كانت تحمي البرنامج النووي الإيراني.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز الشهر الماضي: "الرئيس ترامب واضح منذ فترة طويلة في موقفه بأن إيران لن تملك سلاحًا نوويًا أبدًا، وهو جاد وصادق فيما يقول".في المقابل، تنفي طهران رسميا عزمها امتلاك سلاح نووي، لكن الحرب الدائرة منذ 28 فيفري، والتي فشلت حتى الآن في تدمير مدخرات اليورانيوم، وسعت الفجوة بين الخيارات الأمريكية، وجعلت من تهديد ترامب "تفجيرها عن بُعد" أو "الاستيلاء عليها" مجرد تكملة لسيناريو الحرب المستعصية على الحل.