السفينة الموبوءة تصل الكناري.. جسر جوي دولي لإنقاذ الركاب من "فخ" فيروس هانتا

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 10:19
      
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجهات المعنية ستنظم 10 رحلات جوية لإجلاء ركاب سفينة "إم في هونديوس" السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل والمتجهة إلى جزر الكناري.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي من جزيرة تينيريفي اليوم الأحد، أن الرحلات ستوزع بواقع ست رحلات مخصصة لنقل الركاب إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأربع رحلات للركاب القادمين من دول خارج التكتل.


وتتزامن هذه التصريحات مع وصول السفينة المنتظر إلى مياه جزر الكناري، حيث من المتوقع أن ترسو في ميناء جنوب تينيريفي في الليلة نفسها تمهيداً لبدء عملية إنزال دولية تشرف عليها السلطات الإسبانية.


وحرص رئيس المنظمة على طمأنة الجمهور، مشدداً على أن فيروس هانتا "ليس فيروس كوفيد-19"، وأن خطر انتشاره منخفض. وقال: "الوضع تحسّن بشكل عام"، في إشارة إلى تطورات الحالة الصحية على متن السفينة.

وكانت السفينة "إم في هونديوس"، التي كانت تبحر من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، قد شهدت تفشياً لفيروس هانتا. وأكدت منظمة الصحة العالمية سبع إصابات مؤكدة إلى جانب ثلاث وفيات.

يُذكر أن فيروسات هانتا تنتقل إلى البشر عن طريق القوارض، وتسبب مرضين رئيسيين: الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية، والمتلازمة الرئوية الناجمة عن فيروس هانتا.
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
