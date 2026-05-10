العالم يترقب رد طهران على مقترحات أمريكا لإنهاء الحرب

في اليوم الـ72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، بعد أن سادت حالة من الهدوء النسبي حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة.من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت "قريب جدا"، وقال في تصريحات أخرى إن "إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق"، بينما قال لوسائل إعلام أخرى إنه لا رغبة لديه في التعليق بخصوص الوضع مع إيران.في الوقت ذاته نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري قوله إن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وأنهم "بانتظار أوامر إطلاق النار".وفي ما يخص الشأن اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني في جنوب لبنان، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع شهيد و13 مصابا في غارة إسرائيلية على بلدة بدياس جنوبي البلاد.المصدر الجزيرة