القبض على رجل أعمال مصري هارب من 700 سنة سجن

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن المتهم رجل الأعمال الشهير صادر ضده 278 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي مدد حبس تصل إلى نحو 700 سنة سجن.وأوضحت المصادر أنه جرى اقتياد المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق واستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.كان رجل الأعمال هذا مطلوبا منذ فترة طويلة وكثفت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها خلال الفترة الماضية لضبطه وتقديمه للعدالة، حيث استغل شهرته وامتلاكه لسلسلة صيدليات فودة الشهيرة في النصب على عدد كبير من الضحايا، حيث كان يستولي على أموالهم بدعوى استثمارها وتحقيق عوائد مالية مرتفعة.والمتهم طبيب وصيدلي بنى سلسلة صيدليات فودة لتصبح واحدة من السلاسل المعروفة في السوق المصري قبل أن يظهر ضده العديد من القضايا المالية والشيكات بدون رصيد.ويأتي القبض على المتهم ضمن حملات وزارة الداخلية المكثفة لضبط المحكوم عليهم الهاربين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، خاصة في القضايا المالية والنصب.