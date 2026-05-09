تحذير شديد اللهجة من قبل الحرس الثوري الإيراني للجيش الأمريكي

وأكد قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي، ان "الصواريخ والطائرات المسيّرة موجهة نحو العدو، ونحن بانتظار أمر الإطلاق".كما قالت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: "تحذير! أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيُقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو".جاء ذلك تزامنا مع تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إنه لا يرغب بالتعليق على رسالة الرد الإيرانية الأخيرة.وبحسب مراقبين، فإن جواب ترامب يشير إلى عدم رضاه إما عن تأخر الرد الإيراني، أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال.هذا وكشفت تقديرات وتحليلات أمريكية متداولة في واشنطن أن الولايات المتحدة تستعد لسيناريو تصعيد عسكري واسع ضد إيران في حال انهيار المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي، بحسب "فوكس نيوز".وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خطير في الخليج، بعد تأكيد مسؤول أمريكي تنفيذ ضربات استهدفت ميناء قشم الإيراني ومواقع قرب بندر عباس في محيط مضيق هرمز، مع تشديد واشنطن على أن العملية لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار أو العودة الشاملة للحرب.وجاءت الضربات بعد أيام من اتهام إيران بإطلاق 15 صاروخاً بالستيا ومجنحا باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي، ما أثار غضبا خليجيا واسعا، رغم تقليل مسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، من خطورة الهجوم ووصفهم إياه بـ"المحدود".في المقابل، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باستئناف قصف إيران إذا تعثرت المفاوضات، مشيرا إلى احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة والأصول الاقتصادية الإيرانية.