Babnet

مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر

Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 21:19
      
تستعد وزارة الثقافة المصرية لتنظيم حفل تأبين كبير بدار الأوبرا المصرية تكريما للفنان الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي، الذي رحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا في وجدان الجمهور العربي

وقالت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي إن صوت هاني شاكر لم يكن مجرد حضور عابر في ذاكرة الغناء العربي، بل كان امتدادا لزمن كامل من الفن الراقي.


وأضافت أن الفنان الراحل ترك خلفه إرثا فنيا سيظل حيا في ذاكرة الثقافة العربية، بما حمله صوته من قدرة نادرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية البسيطة والعميقة في آن واحد.


وأكدت الوزيرة المصرية أن حفل التأبين لن يكون مجرد وداع لفنان كبير، بل تحية وفاء وتقدير لمسيرة استثنائية صنعت جزءا أصيلاً من وجدان الأمة العربية.

وتوفي الفنان المصري هاني شاكر الذي لقب بـ"أمير الغناء العربي" يوم الأحد الماضي في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 73 عاما.


وكان هاني شاكر ولد في 21 ديسمبر 1952 وبدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بصوته الدافئ والعذب، حيث قدم خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من خمسة عقود عشرات الأغاني الخالدة التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء.

وتولى شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية في فترات سابقة، وساهم في دعم جيل جديد من المطربين.
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
