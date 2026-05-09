أزمة وقود تهدد حركة الطيران في ألمانيا.. ملايين المسافرين مهددون بإلغاء الرحلات الصيفية

تواجه ألمانيا مخاوف متزايدة من اضطرابات واسعة في حركة الطيران خلال فصل الصيف، بعد تحذيرات رسمية من احتمال تسجيل نقص في وقود الطائرات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية.

وقال رالف بايزل، المدير العام لـاتحاد المطارات الألمانية، إن بعض المطارات الألمانية قد تضطر إلى خفض قدرتها التشغيلية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، بسبب نقص وقود الكيروسين المستخدم في الطائرات.


وأوضح، في تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاغ”، أن الأزمة قد تنعكس مباشرة على حركة السفر، عبر تقليص عدد الرحلات أو إلغائها على عدة خطوط جوية، مع احتمال تعليق بعض المسارات بشكل كامل، وهو ما قد يؤثر على نحو 20 مليون مسافر.


وأشار إلى أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ستكون الأكثر تضررا من هذه الأزمة، إذ قد تلجأ إلى تقليص رحلاتها أو إلغاء عدد من الوجهات، في وقت يُتوقع فيه أن تصبح الرحلات المتوفرة أقل عددا وأكثر كلفة بالنسبة للمسافرين.

وفي السياق ذاته، حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لـالوكالة الدولية للطاقة، من أن أوروبا قد تواجه استنزافا في مخزون وقود الطائرات خلال نحو ستة أسابيع، ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار قطاع الطيران الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
