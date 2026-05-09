قرعة كأس آسيا 2027 تضع السعودية والكويت وعُمان وفلسطين في مجموعة عربية خالصة

نتائج القرعة



أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، التي سُحبت مساء السبت بمدينة الدرعية، عن وقوع أربعة منتخبات عربية في مجموعة واحدة، في نسخة تستضيفها السعودية لأول مرة في تاريخ البطولة.وضمت المجموعة الأولى كلا من:* منتخب السعودية لكرة القدم* منتخب الكويت لكرة القدم* منتخب عُمان لكرة القدم* منتخب فلسطين لكرة القدموشهدت القرعة مشاركة 24 منتخبا تم توزيعها على ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.* منتخب السعودية لكرة القدم* منتخب الكويت لكرة القدم* منتخب عُمان لكرة القدم* منتخب فلسطين لكرة القدم* منتخب أوزبكستان لكرة القدم* منتخب البحرين لكرة القدم* منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم* منتخب الأردن لكرة القدم* منتخب إيران لكرة القدم* منتخب سوريا لكرة القدم* منتخب قرغيزستان لكرة القدم* منتخب الصين لكرة القدم* منتخب أستراليا لكرة القدم* منتخب طاجيكستان لكرة القدم* منتخب العراق لكرة القدم* منتخب سنغافورة لكرة القدم* منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم* منتخب الإمارات لكرة القدم* منتخب فيتنام لكرة القدم* منتخب لبنان لكرة القدم / منتخب اليمن لكرة القدم* منتخب اليابان لكرة القدم* منتخب قطر لكرة القدم* منتخب تايلاند لكرة القدم* منتخب إندونيسيا لكرة القدموكانت 18 منتخبا قد ضمنت تأهلها المباشر إلى النهائيات عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا، قبل أن تلتحق بها منتخبات أخرى عبر المرحلة الثالثة من التصفيات.ومن المقرر أن تُقام نهائيات البطولة في السعودية خلال الفترة الممتدة من، على أن يُقام النهائي يوم 5 فيفري.