بوتين: استبعاد الآليات العسكرية من عرض النصر بموسكو مرتبط بتركيز قواتنا على مهامها في العملية الخاصة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار استبعاد الآليات العسكرية من عرض النصر لم يكن لاعتبارات أمنية فقط، بل لإعطاء الأولوية لمهام القوات المسلحة في إطار العملية العسكرية الخاصة.وقال بوتين في تصريحات لوسائل الإعلام: "قررنا إقامة الاحتفالات بعيد النصر دون عرض للمعدات العسكرية، ولم يكن ذلك لاعتبارات أمنية فحسب، بل لأن القوات المسلحة يجب أن ينصب تركيزها بالدرجة الأولى على الهزيمة النهائية للعدو في إطار العملية العسكرية الخاصة".وأضاف الرئيس الروسي أن هذا القرار اتخذ قبل تصريحات كييف الاستفزازية.وشهدت الساحة الحمراء في موسكو اليوم السبت، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، بحضور الرئيس بوتين وعدد من قادة الدول وقدامى المحاربين.وتخلل العرض لأول مرة، لقطات حصرية للقوات المسلحة الروسية، بما في ذلك وحدات المسيرات، وهي تخوض عمليات قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن العرض العسكري لهذا العام ليس يوبيليّا، ولن تشارك فيه المعدات العسكرية وتلامذة المدارس الحربية لضرورات أمنية.ويوم الاثنين الماضي صرح فلاديمير زيلينسكي، خلال افتتاح قمة المجموعة السياسية الأوروبية في يريفان، بأن طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تصل إلى أجواء العاصمة الروسية خلال الموكب.ووعدت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة ستتخذ جميع إجراءات الأمن اللازمة خلال الاحتفالات، وأن وسط كييف سيتعرض في المقابل لقصف صاروخي مكثف في حال وقوع أي هجوم.