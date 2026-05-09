JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:19 Tunis

بوتين: استبعاد الآليات العسكرية من عرض النصر بموسكو مرتبط بتركيز قواتنا على مهامها في العملية الخاصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ff90857cbe59.42305301_gmekqjnhfliop.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 20:51 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار استبعاد الآليات العسكرية من عرض النصر لم يكن لاعتبارات أمنية فقط، بل لإعطاء الأولوية لمهام القوات المسلحة في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين في تصريحات لوسائل الإعلام: "قررنا إقامة الاحتفالات بعيد النصر دون عرض للمعدات العسكرية، ولم يكن ذلك لاعتبارات أمنية فحسب، بل لأن القوات المسلحة يجب أن ينصب تركيزها بالدرجة الأولى على الهزيمة النهائية للعدو في إطار العملية العسكرية الخاصة".


وأضاف الرئيس الروسي أن هذا القرار اتخذ قبل تصريحات كييف الاستفزازية.


وشهدت الساحة الحمراء في موسكو اليوم السبت، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، بحضور الرئيس بوتين وعدد من قادة الدول وقدامى المحاربين.

وتخلل العرض لأول مرة، لقطات حصرية للقوات المسلحة الروسية، بما في ذلك وحدات المسيرات، وهي تخوض عمليات قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن العرض العسكري لهذا العام ليس يوبيليّا، ولن تشارك فيه المعدات العسكرية وتلامذة المدارس الحربية لضرورات أمنية.

ويوم الاثنين الماضي صرح فلاديمير زيلينسكي، خلال افتتاح قمة المجموعة السياسية الأوروبية في يريفان، بأن طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تصل إلى أجواء العاصمة الروسية خلال الموكب.

ووعدت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة ستتخذ جميع إجراءات الأمن اللازمة خلال الاحتفالات، وأن وسط كييف سيتعرض في المقابل لقصف صاروخي مكثف في حال وقوع أي هجوم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328992

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
28°-17
35°-17
30°-17
28°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>