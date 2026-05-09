JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:38 Tunis

ترمب ينتظر رد طهران وهدوء بهرمز بعد اشتباكات بحرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d5e5eb77cde1.30692903_hlnogkmifqjep.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 06:40 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في اليوم الـ71 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت.

سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة.


من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات.


وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتي ميرون وشراغا شمال إسرائيل.

وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث خلفت نحو 30 قتيلا.

الجزيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328942

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
28°-17
35°-17
28°-19
29°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>