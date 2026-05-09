ترمب ينتظر رد طهران وهدوء بهرمز بعد اشتباكات بحرية

في اليوم الـ71 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت.سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة.من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات.وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتي ميرون وشراغا شمال إسرائيل.وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث خلفت نحو 30 قتيلا.الجزيرة