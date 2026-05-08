Babnet

أمين ليبيرسو: مستقبل سليمان سيلجأ إلى “التاس” وحظوظنا وافرة للبقاء في الرابطة الأولى

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 22:36
      
أكد أمين ليبيرسو، رئيس مستقبل سليمان، أن الهيئة المديرة للفريق تستعد للتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية “التاس”، احتجاجا على ما اعتبره “خروقات وتجاوزات” رافقت الموسم وأثرت بشكل مباشر على مصير النادي، وذلك عقب تأكد نزول الفريق إلى الرابطة الثانية رغم فوزه على مستقبل قابس.

وقال ليبيرسو، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن إدارة النادي كانت تفضل عدم الحديث في هذه المرحلة، لكنها قررت التحرك قانونيا للدفاع عن حقوق الفريق، مضيفا أن “مستقبل سليمان سيتوجه رسميا إلى عديد الجهات القضائية، وحظوظه وافرة جدا للبقاء في الرابطة الأولى”.


وأوضح أن الملف الذي تعكف عليه الهيئة يتضمن، وفق تعبيره، “عديد الخروقات القانونية”، مشيرا إلى أن لجنة قانونية تضم محاميين تونسيين ومحاميا فرنسيا تتولى إعداد الملف منذ فترة، وأن المسألة “ليست ردة فعل بعد النزول وإنما عمل متواصل منذ مدة”.


وأضاف أن من بين النقاط التي يعتبرها النادي محل تجاوز، خوض الفريق مباريات خارج ملعبه، معتبرا أن مستقبل سليمان “كان الفريق الوحيد الذي لعب خارج ميدانه”، إلى جانب ما وصفه بـ”تعيينات وخروقات كبيرة” شهدها الموسم.

وأشار رئيس النادي إلى أن الهيئة ستتقدم رسميا بالملف خلال الأسبوع القادم، مؤكدا ثقته في المسار القانوني قائلا إن “القانون سينصف مستقبل سليمان”.

كما لمح ليبيرسو إلى إمكانية وجود أندية أخرى تستعد بدورها للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بسبب ملفات مشابهة، دون الكشف عن هويتها.

وكان مستقبل سليمان قد فاز على مستقبل قابس بهدف دون رد سجله بوبكر ديارا، غير أن الانتصار لم يكن كافيا لتفادي النزول، بعد بقاء الفريق متأخرا بأربع نقاط عن الأولمبي الباجي قبل جولة واحدة من نهاية البطولة، ليتأكد رسميا سقوطه إلى الرابطة الثانية رفقة مستقبل قابس.
