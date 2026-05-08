ليبيا: التوصل إلى هدنة في الزاوية بعد اشتباكات دامية وانتشار اللواء 52 لتأمين المدينة

أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمدينة الزاوية، عقب اتصالات مكثفة بين طرفي الاشتباكات وتدخل قيادات عسكرية من المنطقة لاحتواء التصعيد الأمني الذي شهدته المدينة خلال الساعات الماضية.وبدأ اللواء 52 مشاة الانتشار في عدد من المناطق المتوترة كقوة لفض النزاع وتأمين الأحياء التي شهدت مواجهات مسلحة، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن الهدنة.وفي السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للاشتباكات، محذّرة من أن الوضع الأمني في الزاوية “ينذر بمخاطر زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع”، وما قد يترتب عنه من تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة.ودعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى فتح تحقيقات عاجلة في الأحداث وضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على استقرار المدينة.وكانت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الزاوية قد أسفرت، وفق مصادر طبية، عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وجود 23 عائلة عالقة داخل مناطق المواجهات، مطالبا بهدنة عاجلة لإجلاء المدنيين وفتح ممرات آمنة، في وقت تمركزت فيه فرق الطوارئ بمنطقة الحرشة استعدادا لتنفيذ عمليات الإجلاء.وعلى الصعيد النفطي، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزان كيروسين الطيران داخل مستودع الزاوية النفطي لإصابة مباشرة بقذيفتين، ما تسبب في تمزق جدرانه وتسرب كميات كبيرة من مادة الكيروسين داخل محيط المستودع.وأكدت الشركة تدخل فرق الصيانة والطوارئ بشكل عاجل لاحتواء التسرب ومنع وصول المادة إلى مصادر الاشتعال، رغم خطورة الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى إخلاء المواقع النفطية من العاملين كإجراء احترازي.من جهتها، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط تعرض عدد من مبانيها لأضرار متفاوتة جراء الاشتباكات، داعية إلى وقف إطلاق النار حفاظا على سلامة المنشآت واستمرار الإنتاج.كما أكدت الشركة إجلاء العاملين العالقين والإبقاء على عدد محدود من المستخدمين للتعامل مع الحالات الطارئة، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق إيقاف المصفاة بالكامل وإخلاء الميناء النفطي من الناقلات إثر سقوط قذائف داخل مواقع تشغيلية.ودعت الجهات الصحية والهلال الأحمر الليبي المواطنين إلى ملازمة منازلهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظا على سلامتهم.