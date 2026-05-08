ملفات الأجسام الطائرة المجهولة: لقطات غامضة ترصد "نجمة ثمانية الأطراف" غريبة تحلق في السماء

One of the UFO files released shows an object shaped like an eight-pointed star suspended in the sky. pic.twitter.com/tOBj5OpAXP — Open Source Intel (@Osint613) May 8, 2026

ووفقا للملفات التي كُشف عنها حديثا، أظهر المقطع المصور بالأشعة تحت الحمراء، والذي قدمه أفراد من القيادة المركزية الأمريكية، جسما غريب الشكل يظهر وهو يطفو في الأجواء عام 2013.ويبدو أن اللقطات، التي تستمر لمدة دقيقتين تقريبا، قد التُقطت بواسطة "مستشعر للأشعة تحت الحمراء على متن منصة عسكرية أمريكية".وجاء في الوصف الوارد على موقع ملفات الأجسام الطائرة المجهولة: "يصور هذا الفيديو منطقة تباين تشبه نجمة ثمانية الأطراف بأذرع متفاوتة الطول".ولاحقاً، يحذر تنبيه على الموقع من أن وصف الفيديو هو لأغراض إعلامية، وأنه "لا ينبغي للقراء تفسير أي جزء من هذا الوصف على أنه يعكس حكماً تحليليا، أو استنتاجاً تحقيقيا، أو تقريراً واقعيا".وكانت هذه اللقطات ضمن مجموعة من 162 ملفا تم الإعلان عنها عندما كشفت وزارة الحرب عن موقعها الإلكتروني المرتقب والمخصص حصرياً للأجسام الطائرة المجهولة.ويعمل البنتاغون على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة منذ سنوات. وقد أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم الكشف عن وثائق إضافية إلى الموقع بشكل تدريجي ومستمر.المصدر: "نيويورك بوست"