ملفات الأجسام الطائرة المجهولة: لقطات غامضة ترصد "نجمة ثمانية الأطراف" غريبة تحلق في السماء

US. Department of War
Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 22:16
      
أظهرت لقطات غامضة تم الإفراج عنها ضمن ملفات البنتاغون الخاصة بالأجسام الطائرة المجهولة (UFO) يوم الجمعة ما يبدو أنها "نجمة ثمانية الأطراف" غريبة وهي تشق عباب السماء قبل عدة سنوات.

ووفقا للملفات التي كُشف عنها حديثا، أظهر المقطع المصور بالأشعة تحت الحمراء، والذي قدمه أفراد من القيادة المركزية الأمريكية، جسما غريب الشكل يظهر وهو يطفو في الأجواء عام 2013.


ويبدو أن اللقطات، التي تستمر لمدة دقيقتين تقريبا، قد التُقطت بواسطة "مستشعر للأشعة تحت الحمراء على متن منصة عسكرية أمريكية".


وجاء في الوصف الوارد على موقع ملفات الأجسام الطائرة المجهولة: "يصور هذا الفيديو منطقة تباين تشبه نجمة ثمانية الأطراف بأذرع متفاوتة الطول".

ولاحقاً، يحذر تنبيه على الموقع من أن وصف الفيديو هو لأغراض إعلامية، وأنه "لا ينبغي للقراء تفسير أي جزء من هذا الوصف على أنه يعكس حكماً تحليليا، أو استنتاجاً تحقيقيا، أو تقريراً واقعيا".


وكانت هذه اللقطات ضمن مجموعة من 162 ملفا تم الإعلان عنها عندما كشفت وزارة الحرب عن موقعها الإلكتروني المرتقب والمخصص حصرياً للأجسام الطائرة المجهولة.

ويعمل البنتاغون على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة منذ سنوات. وقد أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم الكشف عن وثائق إضافية إلى الموقع بشكل تدريجي ومستمر.

المصدر: "نيويورك بوست"
