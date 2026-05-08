الهلال يتوج بكأس الملك السعودي على حساب الخلود

توج فريق الهلال بلقب بطل كأس الملك السعودية لكرة القدم، على حساب منافسه الخلود بفوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.وضع المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي فريق الخلود في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.ولكن الهلال رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين ناصر الدوسري والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين (42، 45) على الترتيب.وحصل نادي الهلال بذلك على اللقب العاشر في مسابقة كأس الملك لكرة القدم.بينما فشل نادي الخلود في مواصلة مغامرته إلى النهاية والفوز بلقب بطل تخليد اسمه في المسابقة.