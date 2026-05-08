قتيلان و9 جرحى في اشتباكات الزاوية بليبيا.. وقذائف تصيب خزان وقود داخل المستودع النفطي

دعوات عاجلة للسكان للبقاء في المنازل



شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا مواجهات مسلحة عنيفة أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 9 أشخاص، وفق ما أكدته مصادر طبية، وسط تصاعد التوتر الأمني بعد اندلاع اشتباكات في عدة مناطق من المدينة.وفي تطور وصف بالخطير، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزان كيروسين الطيران داخل مستودع الزاوية النفطي لإصابة مباشرة بقذيفتين، ما أدى إلى تمزق جدرانه وتسرب كميات كبيرة من مادة الكيروسين داخل محيط المستودع.وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن فرق الطوارئ والصيانة تدخلت بشكل عاجل لمحاصرة التسرب ومنع وصول المادة المتسربة إلى مصادر الاشتعال، رغم خطورة الوضع الأمني المحيط بالموقع.كما أوضحت أنه تم إخلاء كافة المنشآت النفطية من العاملين كإجراء احترازي حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات بشرية داخل المواقع النفطية إلى حدود اللحظة.وكانت شركة الزاوية لتكرير النفط قد أعلنت في وقت سابق إيقاف المصفاة عن العمل بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات النفطية، بعد سقوط قذائف من العيار الثقيل داخل مواقع تشغيلية تابعة لها.وفي السياق ذاته، أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي بمدينة الزاوية تلقيه نداءات استغاثة من المواطنين، في ظل حالة من الهلع والخوف بسبب القصف المتبادل وأصوات الاشتباكات، داعيا السكان إلى ملازمة منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأبواب.كما دعا مركز طب الطوارئ والدعم المواطنين إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فيما أوعز مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بإبعاد المصلين عن المساجد الواقعة قرب مناطق الاشتباكات وتوجيههم نحو مساجد أكثر أمنا.وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مديرية أمن الزاوية تنفيذ عملية أمنية واسعة تستهدف مطلوبين وخارجين عن القانون، بمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية.