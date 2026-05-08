إيران: واشنطن تعتدي على ناقلات النفط لأنها مرتبكة وعاجزة عن الخروج من المستنقع

وجاء في بيان الوزارة أن الجيش الأمريكي شن هجمات عدائية على ناقلتي نفط تابعتين لإيران في منطقة ميناء جاسك ومضيق هرمز، واعتدى على نقاط ساحلية مطلة على المضيق خلال الساعات الأخيرة من ليلة الخميس 7 ماي وأولى ساعات صباح الجمعة 8 ماي، وهو ما تصدت له القوات المسلحة الإيرانية برد قوي أحبط أهداف المعتدين غير المشروعة.وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا لتفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ بـ 8 أفريل 2026، وخروقا فاضحة للفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، وتصنف كعمل عدواني بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3314.وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الأعمال، مقترنا بخطاب تصعيدي ومناورات من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، يعكس بوضوح تصاعد الارتباك والحيرة داخل الإدارة الأمريكية، وعجزها الشديد عن "فهم المشكلة" وإيجاد حل منطقي للنجاة من المستنقع الذي صنعته بنفسها.وجددت طهران تأكيدها على جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن السيادة الوطنية، وحذرت مجلس الأمن الدولي والأمين العام من تداعيات التساهل مع انتهاكات واشنطن للقانون الدولي، محذرة من عواقبها الخطيرة.ورأت الوزارة أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج وبحر عُمان لم يؤدِ إلا إلى زعزعة الأمن الإقليمي والعالمي، داعية دول المنطقة إلى اعتماد آلية أمنية جماعية قائمة على الثقة وخالية من التدخلات الخارجية، استنادا إلى سياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول.