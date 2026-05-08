أردوغان: وضعنا أسس تعاون مستقبلي واسع مع الجزائر.. ومواقفنا متطابقة بشأن قضايا المنطقة

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 08:35
      
وقع الجانبان التركي والجزائري 14 اتفاقية في قطاعات مختلفة، على هامش الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا والجزائر، والذي عقد بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ترأس مع "أخيه الرئيس الجزائري" عبد المجيد تبون اجتماع المجلس الأول للتعاون الاقتصادي بين البلدين.


وأضاف أن الاجتماع وضع أسس تعاون مستقبلي واسع بين تركيا والجزائر.


وأكد أن الجزائر تُعد أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لتركيا في القارة الإفريقية، مشددا على أن بلاده مصممة على تعزيز التعاون معها في كل المجالات، وخاصة الطاقة والنقل والمعادن والمقاولات والبنى التحتية.

وأشار إلى أن منتدى الأعمال الذي نظمته أنقرة شهد اجتماع رواد الأعمال من القطاع الخاص في البلدين للتباحث حول سبل التعاون المشترك.

وبخصوص الطاقة، أوضح أردوغان أن الحرب التي بدأت بتحريض من إسرائيل تواصل تأثيرها السلبي على سوق الطاقة، لافتا إلى أن تركيا أنشأت آليات تعاون مع الجزائر منذ سنوات في هذا المجال.

وشدد على أن البلدين يواصلان تطوير تعاونهما في إطار الغاز الطبيعي على وجه التحديد.

وفي ملف الزراعة والأمن الغذائي، قال الرئيس التركي إن بلاده تسعى، من خلال التجارب المتبادلة، إلى النهوض في مجالات المعادن والزراعة والأمن الغذائي، وأكد استعداد تركيا للإسهام في القطاع الزراعي بالجزائر.

أما بخصوص الصناعات الدفاعية، فأكد أردوغان أن التعاون في هذا المجال يُعد مهما لتعزيز أمن البلدين والمنطقة.

واختتم أردوغان تصريحاته بالقول إنه والرئيس تبون تناولا اليوم المسائل الإقليمية والعالمية وتبادلا الآراء بشأنها، وكشف أن مواقف البلدين متقاربة جدا بخصوص جميع الملفات المهمة.
