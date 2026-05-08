Babnet   Latest update 08:39 Tunis

"ملكة المونديال" تعود.. شاكيرا تكشف أول مقطع من أغنية كأس العالم 2026

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 06:51
      
أعادت النجمة الكولومبية شاكيرا علاقتها التاريخية بكأس العالم إلى الواجهة مجددا بعدما كشفت رسميا عن الأغنية الرسمية لمونديال 2026 بعنوان Dai Dai والمقرر إصدارها يوم 14 ماي الجاري

وشاركت شاكيرا عبر حساباتها الرسمية مقطعا ترويجيا صور داخل ملعب "ماراكانا" الشهير في البرازيل، ظهرت فيه وسط راقصين يرتدون ألوان منتخبات مختلفة، بينما حمل الفيديو عبارة: "نحن جاهزون".


وتعد هذه المرة الثانية التي تقدم فيها شاكيرا الأغنية الرسمية لكأس العالم بعد النجاح الأسطوري لأغنية Waka Waka في مونديال جنوب إفريقيا 2010، والتي تحولت إلى واحدة من أشهر الأغاني الرياضية في تاريخ البطولة.


كما ارتبط اسمها بالمونديال من خلال أغنية La La La في نسخة البرازيل 2014، إضافة إلى أدائها Hips Don’t Lie خلال احتفالات مونديال ألمانيا 2006.

الأغنية الجديدة والتي كانت بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي، تمزج بين الإيقاعات اللاتينية والأفروبيت، في تعاون ينظر إليه كأحد أبرز الأعمال الموسيقية المرتبطة بالبطولة المقبلة، خاصة مع الشعبية العالمية الكبيرة التي يتمتع بها بورنا بوي، أحد أبرز نجوم الموسيقى الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بين 11 جوان و19 جويلية 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة تاريخية لـ48 منتخبا للمرة الأولى.

وعلى مواقع التواصل، استقبل جمهور كرة القدم الإعلان بحماس واسع، حيث اعتبر كثيرون أن عودة شاكيرا تمنح البطولة "أجواء المونديال الحقيقية"، فيما وصفها البعض بـ"ملكة أغاني كأس العالم".
