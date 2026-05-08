تصعيد محدود بمضيق هرمز وترمب يؤكد استمرار الهدنة

في اليوم الـ70 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيّرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن "الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار".وقالت القيادة الأمريكية إنها وجهت "ضربات دقيقة" لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن "لا تسعى للتصعيد في المنطقة".ومن جهته، ذكر مقر خاتم الأنبياء أن "الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار".وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية -بعد هجمات إيران- ليست سوى "صفعة خفيفة"، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما.