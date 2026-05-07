غارات أمريكية على إيران

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 22:48
      
وكالات - ذكرت شبكة فوكس نيوز أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى قال إن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت ميناء قشم وميناء بندر عباس في إيران.

وأفادت مراسلة "فوكس نيوز" في منشور على "إكس" بأن "الجيش الأمريكي نفّذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، وفقاً لما صرّح به مسؤول أمريكي رفيع المستوى؛ غير أن هذا لا يُمثّل استئنافاً للحرب".



وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية غرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف "معادية" غرب طهران.



أهداف وروايات متعددة.. انفجارات غامضة وأنباء عن مواجهة مع قوات أمريكية بهرمز

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، مساء يوم الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد "اعتداء" الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب البلاد.

وقالت وكالة فارس إن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية، جراء "قصف معاد".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على "وحدات العدو" في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى "الفرار بعد تكبدها خسائر".

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد "اعتداء" أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز.

من جانب آخر، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات على ميناء قشم ومدينة بندر عباس في إيران، لكنه أوضح أن "هذا ليس استئنافا للحرب".

المواقع المستهدفة

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن المواقع التي استُهدفت هي رصيف بهمن ومصنع لبناء السفن في قشم وقاعدة جوية في بندر عباس.

وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن وكالة تسنيم تحدثت عن ضلوع إحدى الدول على الضفة الجنوبية لمياه الخليج في الهجوم على منشأة في جزيرة قشم.

وأضاف الدغير أن الحديث يدور في وسائل الإعلام الإيرانية عن تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية و"قوات الاعداء"، لكنه أوضح أنه ليس هناك حتى الآن أي بيان رسمي من مقر خاتم الأنبياء أو من الحرس الثوري بشأن ما جرى.

وتابع أن ما وقع هي مجموعة من الانفجارات في جزيرة قشم التي تعد من أكبر الجزير الإيرانية وتقع بالقرب من مضيق هرمز.
