النفط يتراجع مع تجدد التفاؤل بانحسار أزمة مضيق هرمز

وبحلول الساعة 14:55 GMT، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر جوان المقبل بنسبة 5.06% إلى 90.27 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر جويلية المقبل بنسبة 4.78% إلى 96.43 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وشهدت جلسة اليوم تقلبا مع تداول خام "برنت" في نطاق تراوح بين ارتفاع بـ1% وانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالمستوى عند التسوية في الجلسة الماضية.وهوى العقدان القياسيان ​بأكثر من 7% أمس الأربعاء مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوعين ⁠وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.