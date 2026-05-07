النفط يتراجع مع تجدد التفاؤل بانحسار أزمة مضيق هرمز
جددت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا.
وبحلول الساعة 14:55 GMT، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر جوان المقبل بنسبة 5.06% إلى 90.27 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر جويلية المقبل بنسبة 4.78% إلى 96.43 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وشهدت جلسة اليوم تقلبا مع تداول خام "برنت" في نطاق تراوح بين ارتفاع بـ1% وانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالمستوى عند التسوية في الجلسة الماضية.
وهوى العقدان القياسيان بأكثر من 7% أمس الأربعاء مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوعين وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 14:55 GMT، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر جوان المقبل بنسبة 5.06% إلى 90.27 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر جويلية المقبل بنسبة 4.78% إلى 96.43 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وشهدت جلسة اليوم تقلبا مع تداول خام "برنت" في نطاق تراوح بين ارتفاع بـ1% وانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالمستوى عند التسوية في الجلسة الماضية.
وهوى العقدان القياسيان بأكثر من 7% أمس الأربعاء مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوعين وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328837