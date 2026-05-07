JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:02 Tunis

النفط يتراجع مع تجدد التفاؤل بانحسار أزمة مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bac18948d842.32038489_oqpmhnkjglfie.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 16:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
جددت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس مدفوعة بآمال ​التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا.



وبحلول الساعة 14:55 GMT، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر جوان المقبل بنسبة 5.06% إلى 90.27 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر جويلية المقبل بنسبة 4.78% إلى 96.43 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.


وشهدت جلسة اليوم تقلبا مع تداول خام "برنت" في نطاق تراوح بين ارتفاع بـ1% وانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالمستوى عند التسوية في الجلسة الماضية.

وهوى العقدان القياسيان ​بأكثر من 7% أمس الأربعاء مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوعين ⁠وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328837

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
28°-16
29°-17
28°-18
32°-17
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>