قمة تركية جزائرية.. أردوغان يستقبل تبون في القصر الرئاسي بأنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس نظيره الجزائري عبد المجيد تبون والوفد المرافق له بساحة القصر الرئاسي في أنقرة. وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا.وجرت مراسم الاستقبال الرسمي بالمجمع الرئاسي للجمهورية التركية، وفق البروتوكولات المتبعة في استقبال رؤساء الدول، حيث عزف النشيد الوطني للبلدين، واستعرض الرئيس تبون حرس الشرف قبل بدء المباحثات الرسمية بين الجانبين.وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار المساعي المشتركة لتعزيز علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.وعلى هامش الزيارة، سيترأس الرئيسان تبون وأردوغان، بشكل مشترك، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري - التركي، الذي يُعد آلية مؤسسية جديدة تهدف إلى رفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الرئيسين سبل تفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التبادل الاستثماري، بالإضافة إلى التشاور حول التطورات الإقليمية في منطقة البحر المتوسط والساحل الأفريقي، والقضايا ذات الصلة بالأمن والاستقرار في المنطقة.