مستشار خامنئي يعلن نهاية "الصبر الاستراتيجي" ويرسم ملامح المرحلة الجديدة لمضيق هرمز

وفي تصريحاته الإعلامية، شدد مستشار المرشد الإيراني اللواء محسن رضائي على أن طهران لن تعود أبداً إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب التي استمرت 12 يوما (العام الماضي)، معلنا بشكل قاطع تخلي إيران عن سياسة الصبر الاستراتيجي التي انتهجتها سابقاً.وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول، عبر طرح قضية إعادة فتح مضيق هرمز، القيام بعمل استعراضي تمهيدا للخروج من المنطقة، لكن إيران لن تسمح بتمرير هذا المخطط أو تكرار الأخطاء السابقة.وشدد رضائي على وجوب أن تعوض الولايات المتحدة كافة الخسائر التي ألحقتها بإيران، مؤكدا أن طهران ستأخذ حتما حقوقها الكاملة وتعويضاتها المستحقة دون مساومة.وأعرب عن ثقته الراسخة بأن الولايات المتحدة ستتجه يوما بعد يوم نحو التدهور والانهيار الحتمي، متوقعا سقوط هذا الكيان المغتصب وعودة الأمن والاستقرار الدائم إلى ربوع المنطقة.