اعتقال 28 شخصا في قضية استغلال الأطفال بميناء سان دييغو في الولايات المتحدة

ووفقا لمتحدث باسم دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فقد صعد مسؤولون على متن 5 سفن رحلات بحرية كانت راسية في سان دييغو في الفترة بين 23 و25 أفريل الماضي، وذلك ضمن تحقيق مستمر يتعلق بمواد استغلال الأطفال جنسيا.وقالت السلطات إن المسؤولين استجوبوا 28 من أفراد الطاقم المشتبه بهم، وينحدر هؤلاء من عدة دول من بينها الفلبين والبرتغال وإندونيسيا. وأضاف المتحدث باسم دائرة الجمارك وحماية الحدود أنه بعد الصعود على السفن واستجواب 26 من أفراد الطاقم المشتبه بهم من الفلبين، ومشتبه به واحد من البرتغال، وآخر من إندونيسيا، أكد المسؤولون تورط جميع المشتبه بهم في استلام أو حيازة أو نقل أو توزيع أو مشاهدة مواد استغلال الأطفال جنسيا أو المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. وتم لاحقا احتجاز أفراد الطاقم من قبل مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية.من جهته، أوضح متحدث باسم خط رحلات "ديزني" البحرية أن الشركة تعاونت تعاونا كاملا مع جهات التحقيق، مؤكدا أن سياسة الشركة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع هذا النوع من السلوك، وأن هؤلاء الأفراد لم يعودوا يعملون لديها.وإلى جانب ذلك، أكد المسؤولون إلغاء تأشيرات أفراد الطاقم المتهمين، حيث قال المتحدث باسم دائرة الجمارك وحماية الحدود إن التأشيرات قد ألغيت، وإنه يتم حاليا ترحيل هؤلاء المجرمين من الولايات المتحدة.المصدر: The Sunday Guardian