“إنستغرام” يحذف ملايين الحسابات الوهمية.. ورونالدو أكبر المتضررين

Meta, platform genelinde sessiz sedasız bot temizliği yaptı.



• Cristiano Ronaldo — 18 milyon takipçi silindi

• Kylie Jenner — 15 milyon takipçi silindi

• Selena Gomez — 7 milyon takipçi silindi

• Ariana Grande — 7 milyon takipçi silindi pic.twitter.com/WC123dHY7Y — BGY (@bgyetherr) May 6, 2026

أطلقت ميتا حملة واسعة لتنظيف منصة Instagram من الحسابات الوهمية وغير النشطة، ما تسبب في تراجع مفاجئ في أعداد المتابعين لدى عدد من أشهر نجوم العالم، يتقدمهم كريستيانو رونالدو.وبحسب تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رونالدو نحو 18 مليون متابع دفعة واحدة، في أكبر انخفاض يسجل بين المشاهير خلال عملية “التطهير الرقمي” التي تنفذها الشركة المالكة للمنصة.ولم تقتصر الحملة على نجم كرة القدم البرتغالي، بل شملت أيضا عددا من أبرز نجوم الفن والترفيه، من بينهم:* كايلي جينر: خسرت نحو 15 مليون متابع* سيلينا غوميز: فقدت قرابة 7 ملايين متابع* أريانا غراندي: تراجع عدد متابعيها بحوالي 7 ملايينوتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة “ميتا” لمكافحة الحسابات الآلية “Bots” والحسابات المخالفة، بهدف تعزيز التفاعل الحقيقي وتحسين مصداقية الأرقام على المنصة.ويرى مختصون في التكنولوجيا أن مثل هذه الحملات قد تؤثر مؤقتا على القيمة الإعلانية لبعض الحسابات، لكنها تمنح المعلنين صورة أكثر دقة حول الحجم الحقيقي لجمهور المشاهير والمؤثرين.ورغم هذا التراجع الكبير، لا يزال كريستيانو رونالدو يحتفظ بلقب الشخصية الأكثر متابعة على “إنستغرام”، بفارق واسع عن أقرب منافسيه، ما يعكس استمرار شعبيته العالمية الكبيرة.