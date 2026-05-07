Babnet

"ادرسوا هذا الرسم البياني!".. ترامب يقارن "المغامرة الإيرانية" بحروب سبقتها

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" رسما بيانيا بعنوان "مدد الحروب"، أرفقه بتعليق مقتضب قال فيه "ادرسوا هذا الرسم البياني!".

ويظهر الرسم مقارنة بين مدد عدد من الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، محسوبة بعدد الأسابيع، حيث جاءت الحرب في أفغانستان في المرتبة الأولى بوصفها الأطول، بمدة بلغت 543 أسبوعا، تلتها حرب العراق بـ457 أسبوعا، ثم حرب فيتنام بـ439 أسبوعا.


كما تضمن الرسم الحرب الأهلية الأمريكية بمدة 209 أسابيع، والحرب العالمية الثانية بـ196 أسبوعا، إضافة إلى الحرب الكورية بـ161 أسبوعا، وحرب عام 1812 بـ139 أسبوعا.


وفي أسفل الرسم، وردت عبارة "المغامرة الإيرانية | 6"، في إشارة إلى أن العملية المرتبطة بإيران استمرت ستة أسابيع فقط، مقارنة بالحروب السابقة الأطول أمدا.
